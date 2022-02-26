Россия закрыла свое воздушное пространство для Болгарии, Польши и Чехии

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в ответ на недружественные действия авиавластей Болгарии, Польши и Чехии закрыла свое воздушное пространство для самолетов этих стран. Теперь полеты из них в РФ могут быть осуществлены только по специальным разрешениям Росавиации или МИД, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В связи с недружественными решениями авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии с 26 февраля 2022 года с 15:00 по московскому времени для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ», — говорится в сообщении.

При этом Федеральное агентство воздушного транспорта РФ отметило, что решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры.

«Полеты из данных стран могут быть выполнены только по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России», — добавили в пресс-службе.