Войска РФ возобновили продвижение на Украине из-за отказа Киева от переговоров — Песков

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в пятницу днем в связи с ожидавшимися переговорами с Киевом отдал приказ остановить продвижение войск на Украине, но из-за отказа другой стороны от диалога сегодня днем движение было возобновлено. Об этом заявил журналистам в субботу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий и президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск», — сказал представитель Кремля.

Он пояснил, что так как «по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции».

Песков уточнил, что во время приостановки продвижения основных сил боевые действия в ряде мест все же продолжались. «Имели место столкновения с передвижными группами националистов и бандеровцев, которые использовали легкие автомобили и грузовики, где устанавливали ударные средства — по принципу „джихад-мобилей“, только там они сейчас называются „бандер-мобили“, — сказал он.