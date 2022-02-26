Нидерланды направят Украине 200 ПЗРК Stinger

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерланды намерены как можно скорее направить Украине 200 переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Об этом сообщили в субботу в письме национальному парламенту глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра и глава Минобороны Кайса Оллонгрен.

По их словам, решение о поставке вооружения принято в ответ на поступивший недавно запрос от Украины. «Запрос был тщательно рассмотрен на предмет соответствия правилам экспорта вооружений, а решение принято в ускоренном порядке в связи с особыми обстоятельствами», — отметили министры.