Нидерланды направят Украине 200 ПЗРК Stinger
18:00 26.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нидерланды намерены как можно скорее направить Украине 200 переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Об этом сообщили в субботу в письме национальному парламенту глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра и глава Минобороны Кайса Оллонгрен.
По их словам, решение о поставке вооружения принято в ответ на поступивший недавно запрос от Украины. «Запрос был тщательно рассмотрен на предмет соответствия правилам экспорта вооружений, а решение принято в ускоренном порядке в связи с особыми обстоятельствами», — отметили министры.
НОВОСТИ
- 18:30 26.02.2022
- США рассматривают санкции против Банка России — Bloomberg
- 18:22 26.02.2022
- Первый канал и ВГТРК объявили о выходе из Европейского вещательного союза
- 17:30 26.02.2022
- Войска РФ возобновили продвижение на Украине из-за отказа Киева от переговоров — Песков
- 17:00 26.02.2022
- Россия закрыла свое воздушное пространство для Болгарии, Польши и Чехии
- 16:30 26.02.2022
- В Ла-Манше задержано российское судно Baltic Leader, подпавшее под санкции США
- 16:00 26.02.2022
- Швеция и Финляндия запретили пролет самолета Володина над своей территорией на пути с Кубы
- 15:00 26.02.2022
- В Москве выявили 3 947 заразившихся коронавирусом за сутки
- 14:00 26.02.2022
- Микронезия прислала ноту о разрыве дипотношений с РФ — Захарова
- 13:30 26.02.2022
- Зеленский спешно покинул Киев, сообщил Володин
- 13:15 26.02.2022
- Медведев назвал СЕ и ПАСЕ «бессмысленными богадельнями», о которых РФ надо забыть навсегда
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать