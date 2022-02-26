США рассматривают санкции против Банка России — Bloomberg

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты рассматривают введение санкций против Банка России. Об этом в субботу сообщило агентство Блумберг со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников агентства, этот шаг направлен против резервов в размере 643 млрд долларов, которые якобы были накоплены Москвой перед началом специальной военной операции на Украине. Однако, как утверждают источники Блумберга, окончательное решение о введении ограничительных мер против финансового регулятора еще не принято.