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Украинские катера атаковали корабли, эвакуировавшие с острова Змеиный сдавшихся украинцев

19:00 26.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 15 катеров ВМС Украины предприняли попытку атаковать корабли Черноморского флота, которые проводили эвакуацию сложивших оружие военнослужащих ВСУ. Их могли наводить беспилотники США, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вечером 25 февраля в ходе эвакуации с острова Змеиный 82-х добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих 16 катеров ВМС Украины, используя „тактику роя“, попытались атаковать корабли Черноморского флота», — заявил Конашенков, подчеркнув, что часть катеров прикрывалась гражданскими судами.

По словам представителя МО РФ, целью атаки была месть сложившим оружие и обвинение России в уничтожении пленных. «В результате морского боя 6 катеров ВМС Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал», — добавил он.

Конашенков подчеркнул, что американские беспилотники могли наводить украинские катера. «Хочу обратить особое внимание. В период атаки украинских катеров над районом провокации барражировали стратегические беспилотные летательные аппараты США RQ-4 „Глобал Хок“ и MQ-9А „Рипер“. Высока вероятность, что именно американские БПЛА наводили украинские катера на корабли Черноморского флота России», — сказал Конашенков.

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