Российские биатлонисты не выступят на международных соревнованиях до конца сезона
20:00 26.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная России по биатлону не будет выступать на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в нынешнем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
«Чтобы не подвергать российских спортсменов риску унижения и исключить угрозу их безопасности на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU, Союз биатлонистов России принял решение не участвовать в этих соревнованиях», — отметили в пресс-службе СБР.
В субботу IBU заявил, что российские биатлонисты могут выступать на соревнованиях под эгидой организации в качестве нейтральных атлетов. «Союз биатлонистов России считает решение Международного союза биатлонистов от 26 февраля 2022 года о нейтральном статусе российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU неправомерным, необоснованным и категорически неприемлемым. Союз биатлонистов России не нарушал никаких положений конституции либо иных правил IBU, чтобы российских спортсменов лишили права выступать с национальным флагом и гимном и им было предложено соревноваться в нейтральном статусе. Решение IBU прямо нарушает основополагающие принципы олимпизма и Олимпийской хартии», — говорится в заявлении.
«Это прямая дискриминация в отношении нашей страны и российских спортсменов, несовместимая с принадлежностью к олимпийскому движению. Мы возмущены этими неправомерными действиями IBU и будем отстаивать в суде права наших спортсменов и права СБР как члена IBU», — добавили в пресс-службе СБР.
В нынешнем сезоне запланированы еще три этапа Кубка мира: с 3 по 6 марта в Контиолахти (Финляндия), с 10 по 13 марта в Отепя (Эстония) и с 17 по 20 марта в Холменколлене (Норвегия). В Кубке IBU пройдут этапы в Ленцерхайде (Швейцария) 3–6 марта и в Риднау (Италия) 10–13 марта.
НОВОСТИ
- 19:30 26.02.2022
- Военные РФ уничтожили дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал
- 19:00 26.02.2022
- Украинские катера атаковали корабли, эвакуировавшие с острова Змеиный сдавшихся украинцев
- 18:30 26.02.2022
- США рассматривают санкции против Банка России — Bloomberg
- 18:22 26.02.2022
- Первый канал и ВГТРК объявили о выходе из Европейского вещательного союза
- 18:00 26.02.2022
- Нидерланды направят Украине 200 ПЗРК Stinger
- 17:30 26.02.2022
- Войска РФ возобновили продвижение на Украине из-за отказа Киева от переговоров — Песков
- 17:00 26.02.2022
- Россия закрыла свое воздушное пространство для Болгарии, Польши и Чехии
- 16:30 26.02.2022
- В Ла-Манше задержано российское судно Baltic Leader, подпавшее под санкции США
- 16:00 26.02.2022
- Швеция и Финляндия запретили пролет самолета Володина над своей территорией на пути с Кубы
- 15:00 26.02.2022
- В Москве выявили 3 947 заразившихся коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать