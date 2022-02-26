Российские биатлонисты не выступят на международных соревнованиях до конца сезона

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная России по биатлону не будет выступать на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в нынешнем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

«Чтобы не подвергать российских спортсменов риску унижения и исключить угрозу их безопасности на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU, Союз биатлонистов России принял решение не участвовать в этих соревнованиях», — отметили в пресс-службе СБР.

В субботу IBU заявил, что российские биатлонисты могут выступать на соревнованиях под эгидой организации в качестве нейтральных атлетов. «Союз биатлонистов России считает решение Международного союза биатлонистов от 26 февраля 2022 года о нейтральном статусе российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU неправомерным, необоснованным и категорически неприемлемым. Союз биатлонистов России не нарушал никаких положений конституции либо иных правил IBU, чтобы российских спортсменов лишили права выступать с национальным флагом и гимном и им было предложено соревноваться в нейтральном статусе. Решение IBU прямо нарушает основополагающие принципы олимпизма и Олимпийской хартии», — говорится в заявлении.

«Это прямая дискриминация в отношении нашей страны и российских спортсменов, несовместимая с принадлежностью к олимпийскому движению. Мы возмущены этими неправомерными действиями IBU и будем отстаивать в суде права наших спортсменов и права СБР как члена IBU», — добавили в пресс-службе СБР.

В нынешнем сезоне запланированы еще три этапа Кубка мира: с 3 по 6 марта в Контиолахти (Финляндия), с 10 по 13 марта в Отепя (Эстония) и с 17 по 20 марта в Холменколлене (Норвегия). В Кубке IBU пройдут этапы в Ленцерхайде (Швейцария) 3–6 марта и в Риднау (Италия) 10–13 марта.