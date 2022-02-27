В SWIFT готовы отключить ряд российских банков от системы, если такое решение будет принято - СМИ

09:00 Источник: Интерфакс

Всемирная платежная система SWIFT будет готова исполнить решение США и ЕС об отключении от нее некоторых российских банков в случае получения соответствующего распоряжения, говорится в заявлении системы, сообщил телеканал NBC.

"Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы изучить подробности об организациях, на которые будут распространяться новые меры, и мы готовимся выполнить юридические инструкции", - говорится в заявлении SWIFT, которое цитирует NBC в воскресенье.

Ранее США, ЕС, Франция, Германия, Италия, Британия и Канада в совместном заявлении объявили, что они договорились об отключении отдельных российских банков, попавших под западные санкции, от системы SWIFT.