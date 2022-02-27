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НОВОСТИ

Санкции не помогут решать проблемы, но могут созать много новых - МИД КНР

09:15 27.02.2022 Источник: Интерфакс

Китай считает, что санкционная политика не может способствовать решению украинской проблемы, и выступает против такого подхода, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Ван И заявил, что Китай выступает против использования санкций для решения украинской проблемы и, тем более, против односторонних санкций, которые не соответствуют международному праву" - говорится в сообщении МИД Китая о беседе министра с германским коллегой Анналеной Бербок, в ходе которой обсуждалась ситуация вокруг Украины.

По словам Ван И, "практика давно доказала, что санкции не только не могут решить проблему, но и создадут новые проблемы(...), мешая процессу политического урегулирования".

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