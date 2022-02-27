Гава ЕК: Мы парализуем активы Центрального банка России

09:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз (ЕС) вместе с США, Великобританией и Канадой заморозит активы Центробанка России, а также запретит российским бизнесменам использовать свои активы на рынках сообщества. Об этом заявила в субботу вечером глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Во-вторых, мы парализуем активы Центрального банка России. Это приведет к замораживанию его транзакций. И это сделает невозможным для Центробанка [РФ] ликвидацию своих активов», — сказала она.

«И, наконец, мы будем работать над тем, чтобы запретить российским олигархам использовать свои финансовые активы на наших рынках», — добавила глава ЕК.