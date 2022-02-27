Google приостановил размещение рекламы государственных СМИ России на своих сервисах

09:53 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корпорация Google приняла решение приостановить монетизацию государственных СМИ России. Об этом сообщило в воскресенье агентство Рейтер.

По его данным, компания заявила, что временно запрещает российским СМИ, финансируемым государством, размещать рекламу на своих сервисах.