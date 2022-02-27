Гомель для переговоров был предложен Украиной - Песков

11:48 Источник: Интерфакс

Украинская сторона сама предложила Гомель как место для переговоров с Россией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Город Гомель был предложен украинской стороной - именно украинской стороной - как место для переговоров. Как мы уже говорили, российская делегация готова к этим переговорам на месте. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ближайшее время он сделает соответствующее заявление", - сказал Песков

"Со своей стороны предупредили украинскую сторону, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут - так, как было сделано вчера, о чем мы вас проинформировали накануне", - сказал он.

"В ближайшее время будет заявление Мединского, мы его распространим", - добавил Песков.