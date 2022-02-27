На время переговоров спецоперация приостанавливаться не будет - Песков

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не будет приостанавливать военную операцию на Украине на время переговоров с украинской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Со своей стороны предупредили украинскую сторону, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут — так, как было сделано вчера», — сказал представитель Кремля.

В субботу Песков сообщал, что президент РФ Владимир Путин в пятницу днем в связи с ожидавшимися переговорами с Киевом отдал приказ остановить продвижение основных сил российских войск на Украине, но из-за отказа другой стороны от диалога 26 февраля днем движение было возобновлено в соответствии с планом проведения операции.