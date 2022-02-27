Россияйкая делегация будет ждать украинцев до 15:00 -Мединский

12:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация России ожидает ответа от Украины по поводу переговоров до 15:00 по белорусскому времени (совпадает с московским). Об этом заявил в воскресенье помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, журналистам в посольстве РФ в Минске.

«Сейчас полдень. До 15:00 мы будем продолжать находиться здесь и ждать от украинской стороны подтверждение их собственного решения выехать на переговоры в Гомель. Как только мы это подтверждение получим, мы немедленно выдвигаемся туда и встречаем наших коллег», — сказал он.