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Германия закрывает свое небо для российских самолетов

13:54 27.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия с 15:00 (17:00 мск) воскресенья закрывает свое воздушное пространство для «всех российских полетов». Об этом сообщил глава Минтранса ФРГ Фолькер Виссинг в интервью телеканалу А-эр-дэ.

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