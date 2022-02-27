Контролировать выполнение санкций против РФ будет специальная международная группа

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Группы семи (G7) планируют создать на этой неделе трансатлантическую рабочую группу для наблюдения за выполнением финансовых санкций против России. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в воскресенье Елисейским дворцом.

«Мы обязуемся создать на этой неделе трансатлантическую рабочую группу, которая должна гарантировать эффективное осуществление финансовых санкций», — отмечается в заявлении.