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НОВОСТИ

Контролировать выполнение санкций против РФ будет специальная международная группа

16:45 27.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Группы семи (G7) планируют создать на этой неделе трансатлантическую рабочую группу для наблюдения за выполнением финансовых санкций против России. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в воскресенье Елисейским дворцом.

«Мы обязуемся создать на этой неделе трансатлантическую рабочую группу, которая должна гарантировать эффективное осуществление финансовых санкций», — отмечается в заявлении.

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