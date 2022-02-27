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Посетители с российским паспортом «не приветствуются» в одном из ресторанов в ФРГ - СМИ

17:50 27.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из ресторанов в Германии перестал обслуживать граждан России в связи с событиями на Украине. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал t-online.

По его данным, речь идет о заведении в земле Баден-Вюртемберг, на сайте которого было написано, что посетители с российским паспортом «не приветствуются». Якобы администратору понятно, что так называемые «нормальные» российские граждане не несут ответственности за действия властей РФ, но «настало время подать сигнал» касательно событий на Украине. Ограничение входа для россиян объясняется вкладом в то, чтобы «дети смогли расти в свободной Европе», пишет t-online.

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