Турция будет следить за исполнением 19-й статьи Конвенции Монтрё

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в воскресенье, что Анкара намерена следить за выполнением положений Конвенции Монтрё.

«Конвенция Монтрё регулирует прохождение военных кораблей прибрежных и не прибрежных стран [в Черном море]. Турция до сих пор строго соблюдала конвенцию, мы будем прозрачно выполнять 19-ю статью Конвенции Монтрё. ... — сказал министр в эфире телеканала „Си-эн-эн тюрк“. — Если военный корабль [России или Украины] отправляется в порт основной стоянки, то этот проход не может быть заблокирован. Совершенно ясно, зарегистрирован ли этот корабль в указанном порте. Если он отправляется на базу, то он не должен участвовать в войне после того, как пройдет через Босфор».