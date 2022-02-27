Турция будет следить за исполнением 19-й статьи Конвенции Монтрё
18:20 27.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Конвенция Монтрё регулирует прохождение военных кораблей прибрежных и не прибрежных стран [в Черном море]. Турция до сих пор строго соблюдала конвенцию, мы будем прозрачно выполнять 19-ю статью Конвенции Монтрё. ... — сказал министр в эфире телеканала „Си-эн-эн тюрк“. — Если военный корабль [России или Украины] отправляется в порт основной стоянки, то этот проход не может быть заблокирован. Совершенно ясно, зарегистрирован ли этот корабль в указанном порте. Если он отправляется на базу, то он не должен участвовать в войне после того, как пройдет через Босфор».
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