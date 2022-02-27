0
0
0
НОВОСТИ

Столтенберг не видит немедленной угрозы НАТО со стороны России

18:30 27.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс не видит немедленной угрозы со стороны России. Об этом генеральный секретарь НАТО заявил в воскресенье в эфире телекомпании Си-эн-эн, комментируя решение президента РФ Владимира Путина перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

«Мы не видим немедленной угрозы, но мы видим куда более агрессивную Россию, которая бросает вызов нашим ключевым ценностям в вопросе безопасности, используя силу против Украины, а также угрожая союзникам НАТО», — заявил Столтенберг. Ранее НАТО задействовала оборонительные планы для подготовки организации к ответу на экстренные ситуации и защиты территорий стран альянса.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:30 27.02.2022
Переговоры России и Украины пока не начались - МИД РФ
0
119
18:20 27.02.2022
Турция будет следить за исполнением 19-й статьи Конвенции Монтрё
0
154
17:50 27.02.2022
Посетители с российским паспортом «не приветствуются» в одном из ресторанов в ФРГ - СМИ
0
195
16:45 27.02.2022
Контролировать выполнение санкций против РФ будет специальная международная группа
0
277
16:10 27.02.2022
Франция присоединилась к закрытию неба для российских самолетов
0
283
15:50 27.02.2022
Делегации России и Украины выехали в Гомель для переговоров - СМИ
0
435
15:33 27.02.2022
Чехия предлагает остановить выдачу шенгенских виз гражданам РФ
0
336
15:05 27.02.2022
Япония поддержит Запад в вопросе отключения РФ от SWIFT
0
421
13:54 27.02.2022
Германия закрывает свое небо для российских самолетов
0
489
12:40 27.02.2022
Свое воздушное пространство для России закрыла Австрия
0
583

Возврат к списку