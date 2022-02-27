Столтенберг не видит немедленной угрозы НАТО со стороны России

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс не видит немедленной угрозы со стороны России. Об этом генеральный секретарь НАТО заявил в воскресенье в эфире телекомпании Си-эн-эн, комментируя решение президента РФ Владимира Путина перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

«Мы не видим немедленной угрозы, но мы видим куда более агрессивную Россию, которая бросает вызов нашим ключевым ценностям в вопросе безопасности, используя силу против Украины, а также угрожая союзникам НАТО», — заявил Столтенберг. Ранее НАТО задействовала оборонительные планы для подготовки организации к ответу на экстренные ситуации и защиты территорий стран альянса.