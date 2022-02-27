Столтенберг не видит немедленной угрозы НАТО со стороны России
18:30 27.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы не видим немедленной угрозы, но мы видим куда более агрессивную Россию, которая бросает вызов нашим ключевым ценностям в вопросе безопасности, используя силу против Украины, а также угрожая союзникам НАТО», — заявил Столтенберг. Ранее НАТО задействовала оборонительные планы для подготовки организации к ответу на экстренные ситуации и защиты территорий стран альянса.
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