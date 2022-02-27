0
0
0
НОВОСТИ

Переговоры России и Украины пока не начались - МИД РФ

18:30 27.02.2022 Источник: Интерфакс

Переговоры России и Украины пока не начались, переговорщики прибывают на место их проведения, заявили в МИД РФ.

"Российская сторона опровергла начало переговоров: переговоры ещё не начались, стороны только прибывают к месту их проведения", - сообщили на Смоленской площади.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:30 27.02.2022
Столтенберг не видит немедленной угрозы НАТО со стороны России
0
94
18:20 27.02.2022
Турция будет следить за исполнением 19-й статьи Конвенции Монтрё
0
139
17:50 27.02.2022
Посетители с российским паспортом «не приветствуются» в одном из ресторанов в ФРГ - СМИ
0
184
16:45 27.02.2022
Контролировать выполнение санкций против РФ будет специальная международная группа
0
273
16:10 27.02.2022
Франция присоединилась к закрытию неба для российских самолетов
0
279
15:50 27.02.2022
Делегации России и Украины выехали в Гомель для переговоров - СМИ
0
429
15:33 27.02.2022
Чехия предлагает остановить выдачу шенгенских виз гражданам РФ
0
331
15:05 27.02.2022
Япония поддержит Запад в вопросе отключения РФ от SWIFT
0
415
13:54 27.02.2022
Германия закрывает свое небо для российских самолетов
0
488
12:40 27.02.2022
Свое воздушное пространство для России закрыла Австрия
0
583

Возврат к списку