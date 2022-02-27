Переговоры России и Украины пока не начались - МИД РФ

18:30 Источник: Интерфакс

Переговоры России и Украины пока не начались, переговорщики прибывают на место их проведения, заявили в МИД РФ.

"Российская сторона опровергла начало переговоров: переговоры ещё не начались, стороны только прибывают к месту их проведения", - сообщили на Смоленской площади.