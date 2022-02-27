Глава ЕК: Мы закрываем воздушное пространство ЕС для русских...

20:23 Источник: Интерфакс

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что Европейский союз закрывает воздушное пространство для всех самолетов России, включая частные.

Соответствующее заявление она сделала в воскресенье в Брюсселе.

"Мы закрываем воздушное пространство ЕС для русских: мы предлагаем запрет на все принадлежащие, зарегистрированные и находящиеся под контролем России самолеты. Эти самолеты больше не смогут приземляться, взлетать или пролетать территории ЕС", - заявила она.

Глава Еврокомиссии уточнила, что это будет применяться ко всем самолетам. "Наше воздушное пространство будет закрыто для всех русских самолетов, включая частные самолеты олигархов", - отметила фон дер Ляйен.