Глава ЕК: Мы закрываем воздушное пространство ЕС для русских...
20:23 27.02.2022 Источник: Интерфакс
Соответствующее заявление она сделала в воскресенье в Брюсселе.
"Мы закрываем воздушное пространство ЕС для русских: мы предлагаем запрет на все принадлежащие, зарегистрированные и находящиеся под контролем России самолеты. Эти самолеты больше не смогут приземляться, взлетать или пролетать территории ЕС", - заявила она.
Глава Еврокомиссии уточнила, что это будет применяться ко всем самолетам. "Наше воздушное пространство будет закрыто для всех русских самолетов, включая частные самолеты олигархов", - отметила фон дер Ляйен.
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