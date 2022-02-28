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Виталий Кличко сообщил, что Киев окружен

08:30 28.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столица Украины окружена, эвакуация гражданских лиц невозможна. Об этом сообщил в воскресенье мэр Киева Виталий Кличко в интервью американскому агентству Ассошиэйтед Пресс.

«Мы не можем сделать этого, потому что все дороги заблокированы, — сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли проводиться эвакуация гражданских лиц из Киева. — В настоящий момент мы окружены». «Я только что говорил с президентом (Украины Владимиром Зеленским — прим. ТАСС), — продолжал он. — Все ощущают себя не очень хорошо».

Мэр признал, что власти столицы не полностью контролируют добровольческие батальоны территориальной обороны, которым выдали оружие. «Честно говоря, на 100% не контролируем. Мы создали территориальные батальоны быстро, но это патриотически настроенные люди», — сказал он. «Мы находимся на грани гуманитарной катастрофы. У нас пока есть электричество, вода и отопление. Но инфраструктура по доставке еды и медикаментов уничтожена», — добавил Кличко.

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