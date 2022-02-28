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Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка РФ

09:00 28.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз (ЕС) принял решение о запрете операций, связанными с управлением резервами и активами Центрального банка Российской Федерации. Об этом говорится в опубликованном в понедельник Официальном журнале ЕС.

«Операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального Банка России, включая операции с любым юридическим лицом, юридическим лицом или органом, действующим от имени или по указанию Центрального Банка России, запрещены», — сообщается в документе. Однако «компетентные органы могут разрешить сделку при условии, что она строго необходима для обеспечения финансовой стабильности союза в целом или соответствующего государства-члена».

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