ЕС не может полностью отключить Россию от SWIFT, сообщил Боррель

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз (ЕС) принял решение согласовать отключение ряда российских банков от международной системы SWIFT. Об этом сообщил в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной онлайн-конференции министров иностранных дел 27 стран сообщества.

«Мы исключаем ряд российских банков из SWIFT. <…> Такая мера может быть принята только в координации с другими странами. Мы достигли этого соглашения», — сказал Боррель.

По его словам, Евросоюз не может полностью отключить РФ от SWIFT, поскольку российская экономика связана с экономиками других стран. «Отключение [от SWIFT] финансовой системы страны, которая прочно связана с другими странами, другими экономиками, не может быть сделано вот так, как ножницами, за одну ночь», — пояснил Боррель. По его словам, ЕС принимает во внимание уроки, извлеченные из ситуации с Ираном, и «оставляет возможность финансовой системе [России] функционировать, чтобы люди могли пользоваться ею, отправлять деньги своим родственникам и оплачивать необходимые покупки».

«Степень отключения [России от SWIFT] тщательно выверена для того, чтобы нанести максимальный урон финансовой системе РФ», — уточнил глава дипломатии ЕС. «[Приняты] важные ограничительные меры, которые парализуют активы Центробанка РФ. Более половины или как минимум около половины финансовых резервов ЦБ будут заморожены. <…> Это окажет серьезное влияние на российскую финансовую систему», — отметил он.