Центробанк ввел временный запрет на продажу купленных в РФ иностранцами ценных бумаг
09:32 28.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России ввел с 28 февраля временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов РФ, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
«Банк России вводит с 28.02.2022 временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов», — отмечается в сообщении.
НОВОСТИ
- 10:20 28.02.2022
- За рубежом могут находится более 150 тыс. российских туристов
- 10:05 28.02.2022
- Европа готова заплатить цену за помощь Украине - глава ЕК
- 09:50 28.02.2022
- ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 20% годовых
- 09:22 28.02.2022
- В сетку вещания «России 1» внесены существенные изменения
- 09:20 28.02.2022
- Внесение изменений в конституцию поддержали 65% белорусов— ЦИК
- 09:05 28.02.2022
- ЕС не может полностью отключить Россию от SWIFT, сообщил Боррель
- 09:00 28.02.2022
- Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка РФ
- 08:30 28.02.2022
- Виталий Кличко сообщил, что Киев окружен
- 21:37 27.02.2022
- Чистки в ВУЗах среди преподавателей продолжаются и во время спецоперации РФ в Украине
- 20:26 27.02.2022
- Евросоюз запрещает все транзакции с Центробанком РФ и замораживает его активы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать