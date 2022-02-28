Центробанк ввел временный запрет на продажу купленных в РФ иностранцами ценных бумаг

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России ввел с 28 февраля временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов РФ, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

«Банк России вводит с 28.02.2022 временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов», — отмечается в сообщении.