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НОВОСТИ

Центробанк ввел временный запрет на продажу купленных в РФ иностранцами ценных бумаг

09:32 28.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России ввел с 28 февраля временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов РФ, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

«Банк России вводит с 28.02.2022 временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов», — отмечается в сообщении.

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