Европа готова заплатить цену за помощь Украине - глава ЕК
10:05 28.02.2022 Источник: Известия
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что помощь Евросоюза Украине обойдется странам очень дорого. Однако они к этому готовы, рассказала она 27 февраля в Euronews.
На вопрос журналиста о том, как далеко зайдет помощь Украине, и к чему стоит готовиться, фон дер Ляйен ответила, что у всего есть цена, но они готовы ее заплатить.
«Да, мы знаем, что у каждой войны своя цена, и мы очень солидарны с Украиной», — заявила глава ЕК.
В этом же разговоре фон дер Ляйен высказалась за то, чтобы Украина со временем вступила в Евросоюз, чтобы объединить рынок страны с единым рынком ЕС. Известия
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