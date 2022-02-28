В сетку вещания «России 1» внесены существенные изменения
09:22 28.02.2022 Источник: НГ-Online
Сегодня, 28 февраля, на телеканале «Россия 1» должны были стартовать новый сериал производства Украины «Линия света», а также премьера нового ток-шоу «Малахов». Однако руководство канала приняло решение изменить сетку вещания.
С понедельника по субботу после программы «Вести» в 21:20 в эфир будет выходить программа «Вечер с Владимиром Соловьевым», а по ее окончании — масштабный исторический телесериал «Годунов», в котором главную роль сыграл Сергей Безруков.
Также, говорится в пресс-релизе канала, с понедельника по пятницу расширенным выпуском будет выходить программа «60 минут» - в 11.30 и 17.30.
Пресс-служба Первого канала еще 25 февраля сообщила, что в текущей ситуации Первый считает необходимым уделить в эфире большее внимание программам общественно-политической направленности, соответственно изменив сетку вещания и убрав развлекательный контент.
Вера Цветкова
НОВОСТИ
- 10:20 28.02.2022
- За рубежом могут находится более 150 тыс. российских туристов
- 10:05 28.02.2022
- Европа готова заплатить цену за помощь Украине - глава ЕК
- 09:50 28.02.2022
- ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 20% годовых
- 09:32 28.02.2022
- Центробанк ввел временный запрет на продажу купленных в РФ иностранцами ценных бумаг
- 09:20 28.02.2022
- Внесение изменений в конституцию поддержали 65% белорусов— ЦИК
- 09:05 28.02.2022
- ЕС не может полностью отключить Россию от SWIFT, сообщил Боррель
- 09:00 28.02.2022
- Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка РФ
- 08:30 28.02.2022
- Виталий Кличко сообщил, что Киев окружен
- 21:37 27.02.2022
- Чистки в ВУЗах среди преподавателей продолжаются и во время спецоперации РФ в Украине
- 20:26 27.02.2022
- Евросоюз запрещает все транзакции с Центробанком РФ и замораживает его активы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать