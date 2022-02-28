В сетку вещания «России 1» внесены существенные изменения

09:22 Источник: НГ-Online

Сегодня, 28 февраля, на телеканале «Россия 1» должны были стартовать новый сериал производства Украины «Линия света», а также премьера нового ток-шоу «Малахов». Однако руководство канала приняло решение изменить сетку вещания.

С понедельника по субботу после программы «Вести» в 21:20 в эфир будет выходить программа «Вечер с Владимиром Соловьевым», а по ее окончании — масштабный исторический телесериал «Годунов», в котором главную роль сыграл Сергей Безруков.

Также, говорится в пресс-релизе канала, с понедельника по пятницу расширенным выпуском будет выходить программа «60 минут» - в 11.30 и 17.30.

Пресс-служба Первого канала еще 25 февраля сообщила, что в текущей ситуации Первый считает необходимым уделить в эфире большее внимание программам общественно-политической направленности, соответственно изменив сетку вещания и убрав развлекательный контент.

Вера Цветкова