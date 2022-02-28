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За рубежом могут находится более 150 тыс. российских туристов

10:20 28.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 150 тыс. туристов из РФ сейчас могут находиться за границей. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По подсчетам аналитической службы АТОР, всего за рубежом может находиться сейчас свыше 150 тыс. туристов, а на направлениях, на которых сейчас наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию (Европа, карибские страны, США и др.), более 27 тыс.», — говорится в сообщении.

По оценке экспертов, в сложившейся ситуации туроператоры в одиночку не справятся с вывозом всех туристов, им понадобится помощь со стороны Ростуризма и Минтранса России, подчеркнули в АТОР.

Там объяснили, что закрытие воздушного пространства практически всех европейских стран сделало облет Европы почти невозможным для совершения трансатлантических рейсов российских авиакомпаний даже в открытые страны. Кроме того, ряд инцидентов с российскими самолетами за рубежом, когда их задерживали в третьих странах по требованию лизингодателя, заставляет компании перестраховываться и отменять зарубежные рейсы и в пока открытые для россиян государства, отметили в АТОР.

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