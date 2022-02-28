ООН не может обеспечить прилет делегации РФ во главе с Лавровым в Женеву — МИД
10:32 28.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организация Объединенных Наций (ООН) не может обеспечить прилет в Женеву российской делегации во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для участия в заседании Комиссии по разоружению и Совета ООН по правам человека. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
«ООН не может обеспечить прилет российской делегации в Женеву на заседание комитета по разоружению и Совета по правам человека. И это ответ генерального секретаря ООН», — сказала она.
«Учитывая, что сейчас страны Европы, которые с нами граничат, закрыли пролет для российских самолетов, то, соответственно, борт, на котором должна прибыть российская делегация в Женеву во вторник для участия не в выставке произведений или достижений и даже не в разговоре на очень важные экологические вопросы, а о насущном, о разоружении и правах человека, [не может отправиться]. Возглавляет делегацию министр иностранных дел Сергей Лавров», — добавила она.
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