Начало российско-украинских переговоров ожидается в 12 часов, сообщил Мединский

11:00 Источник: Эхо Москвы

Мединский: Начало российско-украинских переговоров ожидается в 12 часов. Место согласовано с украинской стороной и находится рядом с границей Украины.

«Не спали всю ночь, ждали приезда украинской делегации. Но, к сожалению, очень сложная логистика — время приезда переносились несколько раз. Только сейчас мы получили информацию, что они прибудут через час. Соответственно, в 12 сядем за стол переговоров», — сказал руководитель российской делегации. Эхо Москвы