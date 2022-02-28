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Начало российско-украинских переговоров ожидается в 12 часов, сообщил Мединский

11:00 28.02.2022 Источник: Эхо Москвы

Мединский: Начало российско-украинских переговоров ожидается в 12 часов. Место согласовано с украинской стороной и находится рядом с границей Украины.

«Не спали всю ночь, ждали приезда украинской делегации. Но, к сожалению, очень сложная логистика — время приезда переносились несколько раз. Только сейчас мы получили информацию, что они прибудут через час. Соответственно, в 12 сядем за стол переговоров», — сказал руководитель российской делегации.  Эхо Москвы

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