Российские войска взяли под контроль Запорожскую АЭС

11:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минобороны России сообщило о взятии под контроль Запорожской АЭС. Её персонал продолжает работу по обслуживанию объектов в штатном режиме, радиоактивный фон находится в норме.

На брифинге официальный представитель ведомства Игорь Конашенков рассказал, что российские подразделения взяли под контроль города Бердянск и Энергодар. С начала операции были уничтожены 1114 объектов инфраструктуры Украины.

Кроме того, он сообщил, что в Киеве начали бесчинствовать банды мародёров, которые получили оружие от властей. При этом Конашенков подчеркнул, что жители столицы Украины могут беспрепятственно покинуть город по трассе Киев – Васильков. Говорит Москва