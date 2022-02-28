Российские войска взяли под контроль Запорожскую АЭС
11:05 28.02.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Минобороны России сообщило о взятии под контроль Запорожской АЭС. Её персонал продолжает работу по обслуживанию объектов в штатном режиме, радиоактивный фон находится в норме.
На брифинге официальный представитель ведомства Игорь Конашенков рассказал, что российские подразделения взяли под контроль города Бердянск и Энергодар. С начала операции были уничтожены 1114 объектов инфраструктуры Украины.
Кроме того, он сообщил, что в Киеве начали бесчинствовать банды мародёров, которые получили оружие от властей. При этом Конашенков подчеркнул, что жители столицы Украины могут беспрепятственно покинуть город по трассе Киев – Васильков. Говорит Москва
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