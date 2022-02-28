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НОВОСТИ

FIDE открыла дисциплинарное дело в отношении шахматиста Сергея Карякина

11:20 28.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная шахматная федерация (FIDE) открыла дисциплинарное дело против российского гроссмейстера Сергея Карякина. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

FIDE осудила публичное высказывание Карякиным своей политической позиции. В воскресенье гроссмейстер опубликовал открытое письмо, в котором поддержал специальную военную операцию России на Украине.

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