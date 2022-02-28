Авиация ВС РФ завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины — МО РФ
11:32 28.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская авиация над всей территорией Украины завоевала господство в воздухе, ВС РФ уничтожили 1 114 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в понедельник.
«Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины», — сказал он.
Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что «всего с начала операции Вооруженными силами Российской Федерации поражены 1 114 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 31 пункт управления и узел связи ВСУ, 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники».
Также официальный представитель сообщил, что «Воздушно-космические силы России за истекшие сутки уничтожили восемь боевых машин „Бук М-1“, станции наведения ЗРК С-300 и „Бук М-1“, три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле, один боевой самолет сбит в воздухе».
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