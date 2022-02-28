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НОВОСТИ

Сбер окажет необходимую поддержку своим дочерним банкам в Беларуси и Казахстане

11:27 28.02.2022

Сбербанк открыл дополнительную резервную линию для своих дочерних банков в Беларуси и Казахстане и окажет им всю необходимую поддержку, если это потребуется.

Дочерние банки Сбера в Беларуси и Казахстане (ДБ АО Сбербанк и Сбер Банк) продолжают работать в штатном режиме и выполнять все свои обязательства перед клиентами и партнерами.

Оба банка предоставляют все необходимые услуги как в отделениях, так и онлайн в мобильных приложениях. Все средства клиентов доступны в полном объеме.

Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях.

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