Сбер окажет необходимую поддержку своим дочерним банкам в Беларуси и Казахстане
11:27 28.02.2022
Сбербанк открыл дополнительную резервную линию для своих дочерних банков в Беларуси и Казахстане и окажет им всю необходимую поддержку, если это потребуется.
Дочерние банки Сбера в Беларуси и Казахстане (ДБ АО Сбербанк и Сбер Банк) продолжают работать в штатном режиме и выполнять все свои обязательства перед клиентами и партнерами.
Оба банка предоставляют все необходимые услуги как в отделениях, так и онлайн в мобильных приложениях. Все средства клиентов доступны в полном объеме.
Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях.
НОВОСТИ
- 11:32 28.02.2022
- Авиация ВС РФ завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины — МО РФ
- 11:20 28.02.2022
- FIDE открыла дисциплинарное дело в отношении шахматиста Сергея Карякина
- 11:05 28.02.2022
- Российские войска взяли под контроль Запорожскую АЭС
- 11:00 28.02.2022
- Начало российско-украинских переговоров ожидается в 12 часов, сообщил Мединский
- 10:32 28.02.2022
- ООН не может обеспечить прилет делегации РФ во главе с Лавровым в Женеву — МИД
- 10:20 28.02.2022
- За рубежом могут находится более 150 тыс. российских туристов
- 10:05 28.02.2022
- Европа готова заплатить цену за помощь Украине - глава ЕК
- 09:50 28.02.2022
- ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 20% годовых
- 09:32 28.02.2022
- Центробанк ввел временный запрет на продажу купленных в РФ иностранцами ценных бумаг
- 09:22 28.02.2022
- В сетку вещания «России 1» внесены существенные изменения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать