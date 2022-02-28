В России выявили 106 920 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 28.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 106 920, до 16 398 036, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,66%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 116 742 против 137 596 днем ранее. Всего зарегистрировали 13 575 652 случая выздоровления. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до уровня 82,8% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 733, до 351 660. Днем ранее было зарегистрировано 769 летальных исходов.
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