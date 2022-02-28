В Москве выявили 2 584 заразившихся коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 584 против 3 050 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

В относительном выражении прирост составил 0,1%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 696 744 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 80 против 81 днем ранее, до 41 276.