В Москве выявили 2 584 заразившихся коронавирусом за сутки
12:20 28.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 584 против 3 050 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.
В относительном выражении прирост составил 0,1%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 696 744 случая заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 80 против 81 днем ранее, до 41 276.
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