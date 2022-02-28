Курс доллара на торгах Мосбиржи превысил 109 руб., евро — 121 руб.

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже вырос на 31,55%, до 109,18 руб. к закрытию предыдущей сессии, курс евро — на 31,18%, до 122 руб., свидетельствуют данные биржевой площадки на 11:57 мск.



