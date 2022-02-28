Украинская делегация прибыла к месту переговоров с РФ — офис украинского президента

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация Киева прибыла в понедельник на границу с Белоруссией для участия в переговорах с Россией. Об этом сообщили в офисе украинского президента, отметив, что прекращение огня и отвод войск с территории Украины являются ключевым вопросом встречи.

«Украинская делегация прибыла в район украинско-белорусской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале офиса президента.

«Ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины», — подчеркивается в нем.

Сообщается, что в состав украинской делегации вошли министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции правящей партии «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия, первый заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Андрей Костин, а также народный депутат Рустем Умеров и замминистра иностранных дел Николай Точицкий.

Ранее глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в воскресенье с украинской стороной была достигнута договоренность о проведении переговоров в Гомельской области Белоруссии.