Украина обращается к ЕС с просьбой о немедленном присоединении — Зеленский

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины обращаются к Евросоюзу с просьбой о немедленном присоединении по новой специальной процедуре. Об этом в понедельник заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы обращаемся к Европейскому союзу с просьбой о немедленном присоединении по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они с нами, но наша цель — быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных», — сказал он в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале.