Украина обращается к ЕС с просьбой о немедленном присоединении — Зеленский
13:05 28.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Украины обращаются к Евросоюзу с просьбой о немедленном присоединении по новой специальной процедуре. Об этом в понедельник заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы обращаемся к Европейскому союзу с просьбой о немедленном присоединении по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они с нами, но наша цель — быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных», — сказал он в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале.
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