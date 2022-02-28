Российские банки не будут поднимать ставки по уже выданным кредитам и ипотеке
13:20 28.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские банки не будут менять ставки по уже выданным населению кредитам, в том числе ипотечным, на фоне решения Банка России повысить ставку до 20%. Соответствующие разъяснения сегодня опубликовали российские банки, в том числе «Сбер» и ВТБ.
«Что будет со ставкой по моему действующему кредиту в связи с последними событиями? Вырастет ли она? Никаких изменений по действующим потребительским и ипотечным кредитам Сбербанк не вводит», — говорится в сообщении «Сбера» в официальном телеграм-канале банка.
Подобное сообщение в своем телеграм-канале также опубликовал ВТБ. В банке уточнили, что все условия по ранее выданным кредитам, в том числе ипотечным, сохраняются без изменений, как они прописаны в договорах. «Это требование законодательства, которое распространяется на все банки нашей страны», — подчеркнули в ВТБ.
Об отсутствии планов менять ставку по уже выданным кредитам и ипотеке сообщил также Альфа-банк и Райффайзенбанк.
НОВОСТИ
- 13:05 28.02.2022
- Украина обращается к ЕС с просьбой о немедленном присоединении — Зеленский
- 13:00 28.02.2022
- Курс доллара на торгах Мосбиржи превысил 109 руб., евро — 121 руб.
- 12:32 28.02.2022
- Украинская делегация прибыла к месту переговоров с РФ — офис украинского президента
- 12:20 28.02.2022
- В Москве выявили 2 584 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:05 28.02.2022
- Великобритания может запретить российским судам заходить в британские порты — СМИ
- 12:00 28.02.2022
- В России выявили 106 920 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 28.02.2022
- Авиация ВС РФ завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины — МО РФ
- 11:27 28.02.2022
- Сбер окажет необходимую поддержку своим дочерним банкам в Беларуси и Казахстане
- 11:20 28.02.2022
- FIDE открыла дисциплинарное дело в отношении шахматиста Сергея Карякина
- 11:05 28.02.2022
- Российские войска взяли под контроль Запорожскую АЭС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать