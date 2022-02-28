Российские банки не будут поднимать ставки по уже выданным кредитам и ипотеке

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские банки не будут менять ставки по уже выданным населению кредитам, в том числе ипотечным, на фоне решения Банка России повысить ставку до 20%. Соответствующие разъяснения сегодня опубликовали российские банки, в том числе «Сбер» и ВТБ.

«Что будет со ставкой по моему действующему кредиту в связи с последними событиями? Вырастет ли она? Никаких изменений по действующим потребительским и ипотечным кредитам Сбербанк не вводит», — говорится в сообщении «Сбера» в официальном телеграм-канале банка.

Подобное сообщение в своем телеграм-канале также опубликовал ВТБ. В банке уточнили, что все условия по ранее выданным кредитам, в том числе ипотечным, сохраняются без изменений, как они прописаны в договорах. «Это требование законодательства, которое распространяется на все банки нашей страны», — подчеркнули в ВТБ.

Об отсутствии планов менять ставку по уже выданным кредитам и ипотеке сообщил также Альфа-банк и Райффайзенбанк.