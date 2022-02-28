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Европа отобрала из хранилищ весь закачанный туда летом газ — «Газпром»

13:32 28.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа по состоянию на 26 февраля полностью отобрала из своих подземных хранилищ (ПХГ) закачанные в них летом объемы газа, подсчитали в «Газпроме», опираясь на данные Gas Infrastructure Europe.

Объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 21,5%, или на 7,9 млрд куб. м, меньше прошлогоднего уровня, подчеркивают в российском холдинге. При этом отобрано 100%, или 47 млрд куб. м от объема газа, закачанного в летний сезон.

Заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях. На 26 февраля она сократилась до 10,3 млрд куб. м. Это на 44% (или на 8,1 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году, и на 5 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года, сообщили в «Газпроме».

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