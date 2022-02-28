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НОВОСТИ

Число прибывших в Польшу с Украины беженцев превышает 280 тыс. человек

15:00 28.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 280 тыс. беженцев прибыли в Польшу с Украины с начала военной операции. Об этом сообщила в понедельник в «Твиттере» Пограничная охрана республики.

«Вчера, 27 февраля, с Украины въехали почти 100 тыс. человек. На 07:00 (09:00 мск) сегодняшнего дня — 28 тыс. С 24 февраля сотрудники погранохраны пропустили через погранпереходы с Украиной более 281 тыс. человек, бегущих из охваченной войной Украины», — указано в сообщении.

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