Путин индифферентно относится к персональным санкциям — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин индифферентно относится к персональным санкциям, у него нет активов за рубежом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник.

«Относится он достаточно индифферентно», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как Путин воспринимает персональные рестрикции. Пресс-секретарь российского лидера особо подчеркнул, что все свое имущество Путин ежегодно декларирует.