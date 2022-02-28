Путин индифферентно относится к персональным санкциям — Песков
14:32 28.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин индифферентно относится к персональным санкциям, у него нет активов за рубежом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник.
«Относится он достаточно индифферентно», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как Путин воспринимает персональные рестрикции. Пресс-секретарь российского лидера особо подчеркнул, что все свое имущество Путин ежегодно декларирует.
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