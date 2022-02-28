Хакеры взломали сайты нескольких российских СМИ
14:54 28.02.2022 Источник: Интерфакс
Сайты ряда крупных российских изданий подверглись хакерской атаке группировки Anonymous.
"На сайты российских СМИ, включая "Коммерсантъ", произошла хакерская атака", - говорится в телеграм-канале "Коммерсанта".
"Дорогие читатели! Вы могли столкнуться с тем, что на главной странице нашего сайта отображается антивоенный призыв с логотипом хакерской группировки Anonymous. Мы делаем все возможное, чтобы устранить проблему как можно скорее", - говорится в сообщении Forbes в телеграм-канале.
Также сообщается об атаке на сайт "Известий", РБК и российских информационных агентств.
На данный момент сайты "Коммерсанта", "Известий" и ТАСС не открываются.
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