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НОВОСТИ

Хакеры взломали сайты нескольких российских СМИ

14:54 28.02.2022 Источник: Интерфакс

Сайты ряда крупных российских изданий подверглись хакерской атаке группировки Anonymous.

"На сайты российских СМИ, включая "Коммерсантъ", произошла хакерская атака", - говорится в телеграм-канале "Коммерсанта".

"Дорогие читатели! Вы могли столкнуться с тем, что на главной странице нашего сайта отображается антивоенный призыв с логотипом хакерской группировки Anonymous. Мы делаем все возможное, чтобы устранить проблему как можно скорее", - говорится в сообщении Forbes в телеграм-канале.

Также сообщается об атаке на сайт "Известий", РБК и российских информационных агентств.

На данный момент сайты  "Коммерсанта", "Известий" и ТАСС не открываются.

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