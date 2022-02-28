Шойгу отчитался Путину о приведении сил сдерживания в российской армии в особый режим несения службы
15:12 28.02.2022 Источник: Эхо Москвы
Минобороны привело силы сдерживания в российской армии в особый режим несения службы. Министр обороны Сергей Шойгу отчитался президенту РФ Владимиру Путину о том, что дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.
27 февраля российский президент поручил перевести силы сдерживания армии РФ в особый режим несения службы. Это распоряжение рассматривается в качестве ответной меры «на агрессивные высказывания на Западе». Эхо Москвы
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