Шойгу отчитался Путину о приведении сил сдерживания в российской армии в особый режим несения службы

15:12 Источник: Эхо Москвы

Минобороны привело силы сдерживания в российской армии в особый режим несения службы. Министр обороны Сергей Шойгу отчитался президенту РФ Владимиру Путину о том, что дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.

27 февраля российский президент поручил перевести силы сдерживания армии РФ в особый режим несения службы. Это распоряжение рассматривается в качестве ответной меры «на агрессивные высказывания на Западе». Эхо Москвы