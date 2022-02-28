Выставка московских театральных художников подводит «Итоги сезона»

15:35

С 4 марта по 3 апреля 2022г. Союз театральных деятелей Российской Федерации проводит ежегодную выставку московских художников театра ИТОГИ СЕЗОНА 58.

Выставка ИТОГИ СЕЗОНА была создана в 1964 году при кабинете театрально-декорационного искусства Всероссийского театрального общества – ныне Союза театральных деятелей России – по инициативе художников Александра Лушина, Вадима Рындина, Бориса Кноблока и искусствоведа Милицы Пожарской. С тех пор проходит ежегодно, сначала – в Доме Актера на Тверской, а позже, после пожара 1990 года, – на разнообразных московских площадках: от городских картинных галерей и скромных залов до МВЗ «Новый Манеж», Московского музея современного искусства, ЦВЗ «Манеж» и Новой Третьяковки на Крымском валу.

В этом году залы для нее предоставил Всероссийский музей декоративного искусства. В выставке участвует около шестидесяти московских авторов, осуществивших постановки не только в театрах столицы, но и в театрах городов России и даже за рубежом. Премьеры-события сезона предстанут в работах Владимира АРЕФЬЕВА – «Месяц в деревне», режиссер Е. Перегудов, МХТ им. Чехова; Станислава БЕНЕДИКТОВА – «Горе от ума», режиссер А. Бородин, РАМТ; Анастасии ГЛЕБОВОЙ – «Стакан воды», режиссер Б. Морозов, театр Et cetera; Ларисы ЛОМАКИНОЙ – «Кармен», режиссер К. Богомолов, Пермский театр оперы и балета; Анастасии НЕФЁДОВОЙ – «Конек-Горбунок», режиссер-хореограф В. Самодуров, Урал Опера Балет; Максима ОБРЕЗКОВА – «Сын», режиссер Ю. Бутусов, РАМТ; Николая СИМОНОВА – «Урожай», режиссер М. Горвиц, Театр на Таганке; Степана ЛУКЬЯНОВА – «Cababasis.Damonen» (по мотивам романа Ф. Достоевского «Бесы»), режиссер Б. Юхананов, в театре Staatstheater Cottbus, Германия, а также в работах многих других художников.

Дань памяти отдана выдающемуся художнику Сергею БАРХИНУ (31 марта 1938 – 19 ноября 2020). В экспозиции представлены репродукции эскизов (оригиналы утеряны) к его последнему спектаклю «Меня нет дома» по Д. Хармсу в театре «Эрмитаж» в режиссуре М. Левитина, а также «Мизансцены и образы» к «Маленьким трагедиям» А. С. Пушкина – продолжение уникальной серии драматургических сюжетов Мастера.