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Синод УПЦ МП призвал патриарха Кирилла выступить за прекращение кровопролития в Украине

15:55 28.02.2022 Источник: НГ-Online

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата 28 февраля принял обращение к верующим, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также к президентам России и Украины. "Осознавая особую духовную ответственность, обращаемся сегодня к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ваше Святейшество! Просим Вас усилить молитву о многострадальном украинском народе, сказать Ваше первосвятительское слово о прекращении братоубийственного кровопролития на украинской земле и призвать руководство Российской Федерации к немедленному прекращению боевых действий, уже угрожающих превратиться в мировую войну", - говорится в документе.

Редакция НГ-Религий

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