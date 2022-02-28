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О полном отключении РФ от SWIFT речи не идет - МИД ФРГ

16:00 28.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Речи о полном отключении России от международной межбанковской системы SWIFT не идет, возможны транзакции не только по оплате поставок энергоносителей, но и касающиеся гуманитарной сферы. Об этом заявила в

понедельник на брифинге представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

"Чтобы не было недоразумений, речь [касательно исключений] идет не только о поставках энергоносителей, например, важно сохранить возможность расчетов с Россией в различных других сферах. Это касается, помимо прочего, предоставления гуманитарной помощи, это касается легитимных экономических сделок, это касается гражданского общества", - сказала Зассе.

"То есть это выходит за рамки энергетической сферы", - добавила она. "Именно поэтому мы решили сделать ставку на целевом, а не на полном отключении", - сказала Зассе.

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