Вучич заявил о небывалом давлении Запада после решения Сербии не вводить санкции против РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич заявил в понедельник журналистам, что Запад оказывает на него небывалое давление после решения Сербии не вводить санкции против России по ситуации вокруг Украины.

"Для меня эти дни, как ночной кошмар, несколько самых тяжелых дней в моей карьере, я рад, что люди этого не замечают, наибольший груз я принял на себя в разговорах с мировыми официальными лицами, европейскими официальными лицами, всю критику, все замечания, все давление. Ничего подобного я не испытывал за эти 10 лет, даже в Брюсселе в 2013 году, когда было очень-очень тяжело, не было даже близко по сравнению с тем, что происходит сегодня. Они ничего не могут сделать тому, кто сильнее и больше нас, поэтому издевается над нами, вы можете видеть истерику против нашей страны", - заявил Вучич, сравнив такое поведение с закомплексованным и нереализовавшимся на работе мужчиной, который приходит домой и издевается над своими детьми.

Комментируя заявления экс-главы МИД Швеции Карла Бильдта о том, что Сербия своей позицией по Украине "выбила себя с европейского пути", Вучич заявил: "Поздравляю Карла Бильдта, жизнь удалась, пусть продолжает".

"Ситуация ужасно тяжелая, я не помню такого периода. Каждый час как год, я за прошедшие четыре дня постарел на 10 лет. Но у нас есть позиция нашей страны, и мы будем беречь ее, как можем и сколько сможем", - подчеркнул он.