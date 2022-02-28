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США запретили операции с ЦБ РФ, ФНБ и Минфином РФ

17:00 28.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов США запретило американским гражданам осуществлять операции с Центральным банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) и российским Минфином. Об этом говорится в заявлении, размещенном в понедельник на сайте американского финансового ведомства.

Как отмечается, данное ограничение «обездвиживает любые активы ЦБ РФ» в Соединенных Штатах. Вашингтон также ввел санкции против Российского фонда прямых инвестиций и его главы Кирилла Дмитриева.

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