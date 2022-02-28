Ряд стран попросили Meta, Twitter и Google временно отключить аккаунты властей и госСМИ РФ и Белоруссии
16:32 28.02.2022 Источник: Эхо Москвы
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