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НОВОСТИ

Ряд стран попросили Meta, Twitter и Google временно отключить аккаунты властей и госСМИ РФ и Белоруссии

16:32 28.02.2022 Источник: Эхо Москвы

Польша, Латвия, Литва и Эстония просят Meta, Twitter, Google и YouTube временно отключить аккаунты властей и государственных СМИ России и Белоруссии, сообщает Deutsche Welle.  Эхо Москвы

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